برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية أبرزت الرؤية المصرية للالتزام بالسلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة العربية الإسلامية المنعقدة في المملكة العربية السعودية، أبرزت رؤية مصر الاستراتيجية حول الالتزام بالسلام، الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية، والتصدي لمحاولات تصفية قضايا الشعوب العادلة.

وتابع النائب الصافي عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس أشار خلال كلمته إلى أن مصر تحملت مسؤولية إطلاق مسار السلام في المنطقة منذ عقود، في إشارة إلى أدوارها التاريخية كداعم رئيسي لاستقرار المنطقة، ويأتي تذكير الرئيس بذلك؛ ليؤكد أن مصر ما زالت ترى في السلام خيارًا استراتيجيًا وحيدًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القمة العربية الإسلامية المنعقدة اليوم في العاصمة السعودية، الرياض، تأتي كحدث مهم، يعكس أهمية التكاتف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان.

وأوضح نائب الإسكندرية أن هذا التصعيد الذي يتجاوز حدوده العسكرية ليشكل أزمة إنسانية وسياسية كبرى تتطلب موقفاً واضحاً وحاسماً من قبل الدول العربية والإسلامية.