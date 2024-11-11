الصحة: فيروس AH3 هو الأكثر انتشارًا هذا العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - أفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الإنفلونزا الموسمية تشهد تحورات سنوية، ما يستدعي تحديث اللقاحات كل عام وفقًا للفيروس الأكثر انتشارًا، موضحًا أن الفيروسات التنفسية تتشابه في خصائصها، وأن فيروس AH3 هو الأكثر انتشارًا هذا العام.

وأشار عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى أن الناس يتعاملون مع الإنفلونزا وكل الفيروسات التنفسية دون اعتبارها كورونا، حيث لم يعد كورونا وباءً عالميًا وأصبح مثل باقي الفيروسات التنفسية.

وأكد أن أكثر من 85% من المصابين بالإنفلونزا يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون دون الحاجة إلى تدخل طبي، ونصح بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا لجميع الفئات، مع التركيز على كبار السن والأطفال دون سن 12 شهرًا، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.