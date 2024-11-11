الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت في الرياض، والتي شهدت حضور قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية لمناقشة قضايا المنطقة والتحديات المشتركة.



الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن



وتعد هذه القمة منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية في مواجهة الأزمات المختلفة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية. وكانت القمة قد تناولت موضوعات حيوية تشمل الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول المشاركة.

وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسات حوارية ركزت على الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

وتعتبر هذه القمة خطوة هامة نحو تعزيز التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة، كما تعكس الدور القيادي الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.