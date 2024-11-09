حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بقرية وقف قبلي ضمن قرى بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عن انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية وقف قبلي بمركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن مديرية الصحة تنظم قوافل طبية أسبوعية لمدة يومين بقرية من القرى، وتستمر القافلة على مدار يومين، وتقدم خدمات طبية شاملة ومتنوعة، تشمل: أمراض النساء والتوليد من خلال تقديم الاستشارات الطبية والفحوصات وخدمات تنظيم الأسرة، وأمراض الأطفال والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، وأمراض القلب، والجلدية.

وأضاف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تقدم القافلة الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لتشخيص الحالات المرضية، وتهدف هذه القافلة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين في المناطق النائية، وتخفيف العبء المادي على الأسر، وتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.