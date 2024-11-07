نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوي الهمم بمحافظتى بورسعيد والمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظتى بورسعيد والمنوفية وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوى الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات

المعاملة التجنيدية بالمجان.

وخلال مراسم تسليم الشهادات ألقى اللواء محمـد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لأبناء الوطن من ذوى الهمم، وإتباع أنسب أساليب التطوير لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوى لإنهاء مواقفهم التجنيدية مما يسهم فى تعميق علاقة ترابطهم بقواتهم المسلحة.

وتضمنت المراسم تقديم عددًا من الفقرات الفنية ومعرضًا للمنتجات اليدوية لذوى الهمم أعقب ذلك تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب ذوى الهمم وأسرهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والإهتمام بإعتبارهم نسيج من أبناء شعب مصر العظيم.

حضر المراسم محافظى بورسعيد والمنوفية، وعدد من قادة القوات المسلحة، ورؤساء الجامعات بالمحافظتين.