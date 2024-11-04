عاجل - عمدة لاهاي بالمنتدى الحضري العالمي: نعيش منذ عامين في أزمات كثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال عمدة لاهاي جان فان زانين، إننا نعيش منذ عامين أزمات كثيرة خاصة بعد جائحة كورونا، والآن نواجه عالم قاسي في ظل الصراعات والأزمات المستمرة حتى الآن.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدي الحضري العالمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هذا المنتدي الحضري العالمي يبدأ محليا ويحمل الكثير من الصدي في جميع أنحاء العالم.. كل الأمور تبدأ بنا والحكومات والمجتمعات المحلية من كافة انحاء العالم"، متابعا: "نحتاج إلى طريق فعالية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 ونجاح الفرق الاستشارية في الأمم المتحدة لتعزيز الحوار بين النظام العالمي والحكومات المحلية".

وتابع عمدة لاهاي: "نحتاج إلى المزيد من العمل من أجل زيادة المساحات الخضراء وأن تكون أولوية قصوي في المدن وتيسير الحوار من أجل بالمشاركة في بناء السكن من خلال مجتمعات خضراء تتمتع بالرفاهية بيئة آمنة للجميع.. ومن المهم أن تكون للحكومات المحلية دورا كبيرا في هذا الأمر وندعو النظام العالمي لتعزيز الالتزامات المستقبلية للحكومات من خلال التمويل".

وأشار إلى أن الحكومات المحلية لديها آمال واسعة لتحقيق التنمية والحماية من الفقر ولدينا آمالا واسعة لأجيال المستقبل من خلال الشراكات وبناء السلام وتحقيق الإنصاف والعدالة، ونؤكد أن كل الأمور تبدأ محليا.