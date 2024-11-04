نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - لميس الحديدي: ارتفاع أسعار الغاز يسبق وعود صندوق النقد.. متى نجني ثمار الإصلاح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث قبيل مغادرة كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.

وقالت الحديدي، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع X، إنه لا يجب أن ننخدع بالتصريحات البروتوكولية التي أدلت بها جورجيفا خلال زيارتها لمصر، لأن هذه التصريحات كانت متوقعة.

وأضافت الحديدي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع مصر ستبدأ غدًا الثلاثاء، وشهدت لقاءات مكثفة عقدتها جورجيفا لم تقتصر فقط على المسؤولين الحكوميين، بل امتدت لتشمل ممثلي القطاع الخاص والشركات الناشئة.

وعلقت الحديدي على هذه النقطة بقولها: "هؤلاء هم من يمارسون العمل فعليًا على أرض الواقع، وليسوا مجرد أرقام في تقارير".

واستوقفتها عبارة قالتها مديرة الصندوق للمصريين، وهي: "ستجنون ثمار الإصلاح". علّقت الحديدي على هذه الجملة متسائلة: "لكن متى وكيف سيحدث ذلك؟" وأشارت إلى أن المصريين يسمعون هذه العبارة منذ عام 2016 دون تغيير ملموس في حياتهم اليومية.

واختتمت الإعلامية تعليقها بالقول: "قبل أن تغادر جورجيفا البلاد، كانت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل قد ارتفعت".