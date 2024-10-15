ولى العهد السعودى يغادر إلى مصر فى زيارة رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودى محمد بن سلمان غادر إلى مصر في زيارة رسمية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الديوان الملكي فى بيان، " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".