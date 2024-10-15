هيئة الرعاية الصحية تعلن خروج 14حالة من مصابي حادث الجلالة بعد تماثلهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - هيئة الرعاية الصحية تؤكد استمرار تقديم الرعاية الطبية لباقي المصابين والبالغ عددهم 22 حالة يخضعون للعلاج والمتابعة اللحظية بمجمع السويس الطبي

بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لمصابي حادث الجلالة، استقبل مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية 36 حالة، وذلك جراء حادث انقلاب أتوبيس على طريق الجلالة-العين السخنة، وعلى الفور قامت الفرق الطبية بالمجمع بالتعامل الفوري مع المصابين.

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية عن خروج 14 حالة بعد تماثلهم للشفاء الكامل، وأوضحت: خضعت 8 حالات من المصابين لإجراء تدخلات جراحية متنوعة، شملت جراحات "العظام، الوجه والفكين، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، والتجميل" وذلك وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

ولفتت الهيئة إلى الحالات التي تخضع للعلاج الآن بمجمع السويس الطبي يبلغ عددهم 22 حالة، فيما تتراوح الإصابات جراء الحادث ما بين كسور، سحجات، وكدمات، بالإضافة إلى حالات تحتاج إلى تدخلات تجميلية بسيطة، مؤكدة استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة اللحظية لهم حتى تماثلهم للشفاء .

ونيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قام الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية تفقد خلالها الوضع الصحي للمصابين بمجمع السويس الطبي، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين، مقدمًا خالص التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم، ومتمنيًا الشفاء لباقى المصابين الذين يخضعون للعلاج.