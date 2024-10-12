الرئيس السيسي: تطوير مشروعات النقل بأموال ضخمة لتجهيز الدولة وخدمة المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حجم الأموال الضخمة التي تم إنفاقها لتطوير قطاع النقل داخل الدولة المصرية، قائلا: "الكلام عن 2 تريليون جنيه كانوا ممكن يتحطوا في حاجة تانية.. ده كلام مهم بنسمعه.. لا ماكنتش اقدر لو كنا بنتكلم عن تجهيز البلد.. لخدمة المواطنين وخدمة حركة دولة عاوزه تنمو 106 ملايين ويمكن أكثر.. إزاي هنقدر نعمل ده للدولة بدون إنفاق هذه الأموال".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع النقل منها محطة قطارات الصعيد في بشتيل: "بنتلكم عن الضروريات والأساسيات.. القديم خرج من الخدمة والجديد مش موجود ده خالص.. الانفاق ده كان مهم جدا.. هل الوقت ممكن يبقي أطول من كده للتنفيذ والإنفاق.. التكلفة المالية لتطوير المشروعات المختلفة ممكن تزيد.. مش علشان سعر الدولار في مصر اتغير بس.. الأسعار العالمية اتضاعفت.. 2 مليون دولار بقت أكثر من 4 مليون دولار لشراء الجراجات مثل للسكة الحديد.. وهكذا في كل القطاعات".