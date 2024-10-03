رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يعلن نتيجة طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، اللواء أركان حرب أسامة صلاح نجا، نتيجة تخرج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

جاء ذلك بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، اللواء أركان حرب أسامة صلاح نجا، إن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على نتائج الكليات العسكرية، بمنح طلبة الدفعة 118 حربية والدفعة الرابعة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.