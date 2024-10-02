شراكة بين شركة انطلاق وسافانا لدعم رواد الأعمال المهاجرين السودانيين في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - وقّعت شركة انطلاق المؤسسة الفكرية التي تقدم خدمات الاستشارات وبرامج بناء القدرات لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر، شراكة مع شركة سافانا وهي حاضنة أعمال وشركة استشارات سودانية تهدف لتعزيز إمكانيات قطاع ريادة الأعمال السوداني، مذكرة تفاهم لدعم رواد الأعمال المهاجرين السودانيين في مصر.

وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة رواد الأعمال السودانيين ودمج شركاتهم في الاقتصاد الرسمي من خلال الدعم الشامل، والتدريب، والاستشارات.

تهدف الشراكة لوضع العديد من التدخلات التي من شأنها تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال السودانيين في مصر. وتركز الأهداف الرئيسية التي تم تحديدها في الاتفاقية على دمج رواد الأعمال السودانيين في قطاع ريادة الأعمال المصري، وتقديم الدعم التدريبي والمالي، وتعزيز التكامل الاقتصادي عن طريق دمجهم للاقتصاد الرسمي. كما ستقوم انطلاق وسافانا بعمل بحث شامل للوصول إلى التحديات وطرح مقترحات لسياسات تساهم في سهولة دمجهم وتعالج احتياجات رواد الأعمال المهاجرين، مما يخلق مسارًا أكثر سهولة لهم للنجاح في بيئة الأعمال المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الطرفان بتصميم برنامج حاضنة يناسب احتياجاتهم بناء علي البيانات ومخرجات البحث يشمل ورش عمل، وجلسات تدريب، وبرامج إرشادية تهدف إلى تزويد رواد الأعمال بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في السوق المصري. كما سيتم تقديم عيادات أعمال لمساعدة رواد الأعمال على التغلب على التحديات، بالإضافة إلى خدمات استشارية قانونية ومالية ترشدهم خلال عملية تنظيم وتنمية أعمالهم.

في تلك المناسبة صرح عمر رزق، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق: "هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو قطاع ريادة أعمال أكثر شمولية في مصر ،فهناك إمكانيات هائلة لدي رواد الأعمال المهاجرون ستساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وشراكتنا مع سافانا ستوفر لهم الدعم الذي يحتاجونه للنجاح."

كما أضاف: "ستقوم انطلاق بتنظيم سلسلة من مجموعة من المقابلات والمناقشات لتحديد التحديات المحددة التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون وسيتم تحليل هذه النتائج و الخروج بمقترحات لسياسات حتي يتم مشاركتها مع الجهات المعنية ، و أيضا حتي نقوم بخلق برنامج برنامج لحاضنة الأعمال يساهم في تطوير قدراتهم".

قال يوسف يحيى، المؤسس ومدير عام: " علي مر التاريخ لطالما كان هناك رابط قوي بين مصر والسودان. هذه الشراكة بين انطلاق وسافانا تمثل أحدث فصل في هذه العلاقة المستمرة والممتدة بين البلدين ، وهي تمهد الطريق جديد للتعاون في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للبلدين. سنعمل معًا لضمان أن يتمكن الشباب والشركات السودانية، التي تعمل في مصر من دمج أعمالهم للاقتصاد المصري وقطاع ريادة الأعمال ، مما يضيف قيمة إلى مجتمعهم واكتساب المهارات اللازمة للنجاح، سواء كرواد أعمال أو في الوظائف التقليدية أو الحرفية. ترمز هذه الشراكة إلى التزام مشترك بالتمكين والنمو والإمكانيات اللامحدودة لرواد الأعمال في البلدين".

تمثل هذه الشراكة التزام انطلاق بتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال منظومة ريادة أعمال شاملة تعتمد على البيانات، في حين تواصل سافانا مهمتها في تمكين المجتمعات السودانية المهاجرة من خلال مبادرات التمكين.

شركة Savannah للتنمية المحدودة، ومقرها السودان، قد أنشأت منصة شاملة مخصصة لتمكين رواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال، والخدمات الاستشارية. تعتمد Savannah على نموذج شراكة سوداني للتعاون، بهدف تعزيز نمو ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار والاستدامة. من خلال الوصول إلى شبكة عالمية من المهنيين ذوي الخبرة، تسعى Savannah إلى النهوض بالمبتكرين ورواد الأعمال السودانيين.