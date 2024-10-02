المتحدث العسكرى لـ الراديو 9090: نمتلك أحدث نظم التسليح العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى، إن القوات المسلحة كانت حريصة دائمًا على توثيق البطولات والمعارك التى قام بها جنودنا البواسل ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة سواء أفلام وثائقية أو أعمال فنية أو فى الكتب لكى تصل لكل شخص لم يعاصر هذه البطولات، والمنتصر فى الحرب هو من فرض السلام، والمنتصر هو من استعاد أرضه كاملة دون انتقاص، والمدفعية المصرية كانت مفاجأة قاسية للعدو على طول الجبهة.

وأضاف المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، خلال لقائه مع الإعلامية وفاء شهبور، فى لقاء خاص وحصرى على إذاعة "الراديو 9090"، إن مصر محط أنظار العالم على مر العصور، وفرضت عليها عبقرية المكان أن يكون لها دور محورى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصر لم تشهد فى تاريخها هذا الكم من التحديات والتهديدات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وفى توقيت متزامن، ولهذا كان واجب علينا أن نبنى مفهوم الأمن القومى بشكل مختلف يشتمل على مجموعة من الإجراءات الحاسمة لحماية مصالح الدولة داخليًا وخارجيًا ضد أى تهديد.وقال إن القوات المسلحة نفذت استراتيجية شاملة لتطوير الفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية لبناء جيش وطنى قوى مرورًا بالتطوير المتسارع فى نظم وأساليب القتال وتنوع مصادر التسليح، انتهاءً بامتلاك أحدث العلوم والتكنولوجيا ونظم التسليح لدعم قواتنا القتالية.

وأكد المتحدث العسكرى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة المصرية خاضت 121 تدريبًا مشتركا مع الدول الصديقة والشقيقة منذ 2019 حتى الآن داخل وخارج مصر؛ لتنمية مهارة القادة وتوحيد مفاهيمهم القتالية وتحسين جاهزية القوات المسلحة والتعرف على أحدث الأساليب القتالية.

وأوضح أنه خلال الـ10 سنوات الأخيرة قامت القوات المسلحة بتطوير كل أنظمة التسليح بأحدث الأنظمة العالمية.