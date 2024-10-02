"التسامح ونبذ العنف والتطرف".. ندوة لخريجي الأزهر ببنجلاديش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - نظم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ببنجلاديش، ندوة تحت عنوان: "التسامح ونبذ العنف والتطرف"، بمبنى مؤسسة صوفي ميزان، بالتعاون مع مركز ميزان السلام العالمي للبحوث الإسلامية، بحضور عدد من العلماء والباحثين، وأعضاء فرع المنظمة وعدد من الطلاب.

قال الشيخ صوفي ميزان الرحمن – رئيس فرع المنظمة ببنجلاديش: "إن نشر ثقافة التسامح والمحبة والإخاء هو السبيل الفعال لمواجهة كافة أشكال التطرف والعنصرية، والانقسامات الفكرية، التي تهدد وحدة المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن التطرف يأتي نتاج الأفكار المغلوطة، التي يجب محاربتها بالفكر السليم، والتربية الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الرشيد، رئيس الجامعة الإسلامية العربية ببنجلاديش، خلال الندوة: أهمية دور فرع المنظمة ببنجلاديش، في تثقيف الطلاب ودعمهم علميا.

وأكد خلال هذه الندوة على أهمية التسامح، وضرورة نبذ العنف والتعصب، وكيفية قبول الآخر، والتعايش السلمي، مشيرا إلى أهمية هذا النوع من الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة، والتي يشكل تناولها بعدا مهما في حياتنا، هو العودة إلى الوسطية والتسامح، ونبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله، وبيان الوجه الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف.