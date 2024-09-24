التحالف الوطني يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة في اجتماع موسع مع مديري وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 04:38 مساءً - في خطوة تعكس التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعزيز التعاون الدولي والمحلي، قام وفد من التحالف الوطني، برئاسة معالي السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والأستاذ حاتم متولي ، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني، بزيارة رسمية لمقر الأمم المتحدة في مصر.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون بين التحالف الوطني ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وتسليط الضوء على الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف، وبرامجه المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الاجتماعي في : مصر. خلال الزيارة، استعرضت معالي السفيرة نبيلة مكرم الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف الوطني، في سياق الجهود المبذولة لتعريف مديري ومنسقي مختلف مكاتب ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة في مصر، وتم استعراض برامج الأمم المتحدة الحالية وكيفية دمجها مع جهود التحالف الوطني لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على المجتمع المصري.

أكدت معالي السفيرة نبيلة مكرم على أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والدولية، وشددت على التزام التحالف الوطني ببناء شراكات فعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المصري. وقد اعربت السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ان التحالف الوطني من خلال هذه الزيارة يؤكد على التزامه بدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويسعى إلى بناء شراكات قوية مع كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، وبالتعاون مع مختلف مكاتب ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة في مصر سوف نعمل على رسم خارطة طريق واضحة لسد الفجوات التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتخلل الاجتماع مناقشات من مديري وممثلي وكالات الامم المتحدة في مصر حول اليات التعاون مع التحالف في الوطني في الملفات التخصصية المختلفة. مصر .

وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.