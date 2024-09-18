باحث: اغتيال الملحق التجاري المصري في جنيف لتتبعه تمويلات مؤسسات الإرهاب في أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - أكد أحمد كامل بحيري، باحث في مركز الاهرام، أنه ليس لديه إجابة واضحة على عملية اغتيال المستشار علاء الدين نظمي الملحق التجاري المصري في جينيف خلال تسعينات القرن الماضي ولكنه قد يكون جزء من جمع الأمور والمعلومات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية للمؤسسات التي تمول الجماعات الارهابية في بعض دول اوروبا.

وأوضح أحمد كامل بحيري باحث في مركز الاهرام، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الاخبارية، أنه جمع مواد اقتصادية لشبكة اتصال وفي عناصر تدعم بعض العناصر الارهابية ويمكن أن يكون وجد الملحق التجاري بعض التفاصيل التي تربط وترسم الصورة بشكل أوضح بين عناصر مطلوبة ومؤسسات اقتصادية سواء تابعة لتنظيم الاخوان أو بعض العناصر المتهمة بعمليات ارهابية من جهات اخرى.

وتابع: "بناء على المعلومات التي جمعها الملحق التجاري في رأي الشخصي ربما كان هناك قرار بتصفية الملحق التجاري وخاصة أن المنظمات الارهابية لم تفعل شيء هباء أو صدفة، وهي تريد ارسال رسالة بأن هذا الشخص يمتلك معلومات تشكل خطورة على التنظيمات". الملحق التجاري مصر القاهرة الاخبارية اغتيال المحلق التجاري أحمد كامل بحيري برامج القاهرة الاخبارية