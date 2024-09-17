الشركة المتحدة تنعى الزميل أحمد قاعود: ترك لنا الفن.. ورحل بروحه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - نعت الشركة المتحدة الزميل باليوم السابع فنان الكاريكاتير الشاب أحمد قاعود، وذلك في بيان عبر حساب الشركة بموقع فيس بوك، وجاء البيان كالتالي..

"تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فنان الكاريكاتير الشاب "أحمد قاعود" والذي رحل عن عالمنا اليوم ؛ تاركًا أعمالًا فنية مميزة وملهمة قدمها بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية والذي شارك بالكثير من المعارض الفنية داخل وخارج مصر حاصدًا العديد من الجوائز. هذا وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص العزاء والمواساة لأسرته وأحبائه وزملائه سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".