محمد عبد اللطيف: نعمل وفق استراتيجية 2030 ونسعى لإنشاء 100 مدرسة يابانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هدف الوزارة هو تحقيق إصلاحات جوهرية للمنظومة التعليمة ، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030، والنهج الذي كان يتبعه الوزير الدكتور طارق شوقي.

وخلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، كشف الوزير عن سعى الوزارة إلى إنشاء 100 مدرسة يابانية ضمن هذه الرؤية.

وتابع: الجهود الحالية تهدف إلى تحقيق إصلاحات جوهرية في قطاع التعليم وفقًا لاستراتيجية 2030 ، مع التركيز على بناء الإنسان.

وكان قد التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وذلك لإعلان تفاصيل استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسى الجديد وخطة تقليل الكثافات داخل الفصول بالمدارس.

وتطرق عبد اللطيف خلال اللقاء عن خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وسد العجز فى عجز المعلمين داخل المدارس، واهتمام الوزارة بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، وذلك فى إطار ربط الخريجين بالجامعات وسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.