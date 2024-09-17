وزير الزراعة يبحث زيادة حصص مصر التصديرية إلى المملكة المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 12:32 مساءً -

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجاريث بايلي سفير المملكة المتحدة البريطانية في القاهرة والوفد المرافق له؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وخصوبة التربة والأمن الغذائي المستدام.

تطوير التعاونيات وخصوبة التربة وندرة المياه

وأشار «فاروق» إلى بعض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة وتحتاج إلى الخبرة البريطانية، منها التفتت الحيازي وتطوير التعاونيات وخصوبة التربة وندرة المياه، لافتا إلى جهود الدولة المصرية في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، والتي أنفقت عليها الحكومة أموالا طائلة من أجل إعادة استخدام المياه اللازمة للتوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وتناول اللقاء زيادة حصص مصر التصديرية إلى المملكة المتحدة، خاصة من الفراولة والبرتقال والعنب مع إزالة كافة العقبات أمام إنسياب حركة تبادل السلع الزراعية بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي وتحليل مخاطر الآفات التي تهدد المحاصيل الزراعية.

التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة انتاجيتها الزراعية

من ناحيته، «بايلي» أكد استعداد بلاده للتعاون مع مصر في الأفكار والموضوعات الهامة التي طرحها وزير الزراعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للجانب المصري في مجال تحليل مخاطر الآفات، لافتا إلى مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين البلدين في مجال الأمن الغذائي المستدام، التي تتضمن التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة انتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتحفيزهم على تطبيق التجمعات الزراعية والتغلب على مشكلة التفتت الحيازي.