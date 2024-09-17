وزير خارجية المجر: مصر أحد أهم ضمانات أمن أوروبا والستار الواقى للقارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - ثمن بيتر سيارتو وزير خارجية المجر، الدور المصري في ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر تحمي أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين.

قال وزير خارجية المجر خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره بدر عبدالعاطي،: "نحتاج بشدة إلى مصر التي تعد أحد حلفائنا في وقف موجات الهجرة غير الشرعية.. ومن دونها سنواجه مصاعب كبيرة.

أكد سيارتو أن مصر تعد أحد أهم ضمانات الأمن الأوروبي وتمثل الستار الواقي للقارة الأوروبية، مشيرا إلى أن الحوار المصري المجري ذو أبعاد استراتيجية في ظل المخاطر التي تواجه المنطقة.