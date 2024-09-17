وزير العمل يشهد إتفاقية جماعية تحفظ حقوق 1200 عامل في "ميتالكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً -

شهد محمد جبران وزير العمل ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،فعاليات توقيع إتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية" ميتالكو" ،التابعة لقطاع الأعمال العام،ويُمثلها السيد طارق محمد محمد عبدالله.

والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية،برئاسة المهندس خالد الفقي ،وممثلي اللجنة النقابة للعاملين بالشركة برئاسة مجدي عبدالرحمن ،وممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام والعمل،والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

حيث حصل العمال وعددهم 1200 عامل على كافة مستحقاتهم المالية..وبحسب بيان وزارة العمل اليوم الثلاثاء ،أكد وزير العمل محمد جبران على أن "الوزارة" حريصة على تحقيق مصالح الإدارة والعمال بشكل متوازن،خاصة داخل المنشأت التي تتعرض لبعض التحديات ..