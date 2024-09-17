مصر والصين.. شراكة استراتيجية لتطوير إدارة المياه والتكنولوجيا المستدامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 08:36 صباحاً - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تشو تشنغ كينغ نائبة وزير الموارد المائية الصينية .

وقد تم التباحث حول تعزيز التعاون في مجال المياه من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ، مع التركيز على مجالات التدريب وبناء القدرات والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من الامكانيات المتميزة بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة ، كما تم التباحث حول الاستفادة من الخبرات الصينية فى استخدام تكنولوجيا حديثة للإستفادة من المياه عالية الملوحة للزراعة مع مراعاة البعد البيئى .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن تطلعه لدعم الصين لمبادرة AWARe والتى توفر منصة للمجتمع الدولي لصياغة إجراءات ملموسة على أرض الواقع لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه ، وتتيح فرصة لتبادل المعرفة العالمية ومعالجة متطلبات واحتياجات التنمية لأقل البلدان نمواً وخاصة بالقارة الأفريقية في مختلف مجالات المياه والمناخ ، مع قيام الجانب الصينى بتقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تدريبية يقدمها مدربين صينيين فى "المركز الافريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الأفريقية الصينية .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الصينى للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر المقبل لتعزيز المناقشات وتبادل الخبرات خلال فعاليات الإسبوع .

وقد أشارت تشو تشنغ إلى أن مصر والصين تواجهان تحديات مشتركة فى مجال المياه نظرا لكونهما من أقدم الحضارات التى قامت على الزراعة المروية ، مشددة على أهمية تعزيز التعاون بين كلا البلدين ، كما تطرقت إلى قيام الصين بتنظيم عدد من الفاعليات الهامة خلال العام المقبل واعربت عن تطلعها لمشاركة السيد الوزير بها .