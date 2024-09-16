وزير العمل: جاهزون لتوفير عمالة ماهرة في كافة المجالات لليونان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - ستقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة «نيقولاوس باباجيورجيو» السفير اليوناني في القاهرة، وذلك لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتفعيل آليات التعاون في مجالات العمل.

وأكد الجانبان، حسبما أوضحت وزارة العمل، في بيان لها اليوم، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين في كافة المجالات، خاصة مجال العمل.

وأوضح السفير اليوناني أن الاتفاقية الخاصة بالعمالة الموسمية، دخلت حيز التنفيذ منذ اغسطس الماضي، وأن استقبال العمالة المصرية الموسمية في مجال الزراعة والتي قامت وزارة العمل المصرية بإجراء اختبارات لها، وإرسال أسمائها وعددها 5000 عامل، يقوم الجانب اليوناني بإرسال القوائم المطلوبة بحسب احتياجات أصحاب الأعمال، وذلك بشكل تدريجي على مدار موسم الحصاد.

من جانبه، أكد وزير العمل جاهزية الوزارة بتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني، موضحا أن الوزارة تقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل إرسال عمالة ماهرة ومدربة وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل اليوناني، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت طرفا رئيسيا في توفير فرص العمل، وتدريب الشباب على الاحتياجات المطلوبة من أجل استدامتها، والحفاظ على حقوق صاحب العمل والعامل.