وزير الإسكان: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بنهاية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك 7400 قرية وأكثر من 3 آلاف نجع وتابع، داخل المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، لافتا إلي أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بالكامل من مبادرة حياة كريمة خلال نهاية العام الجاري.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بديوان عام الوزارة، أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال 3 سنوات.

وتابع أنه سيتم تعظيم دور هيئة تعاونيات البناء، بحيث لا يقتصر دورها فقط علي الجمعيات الإسكانية، بل سيكون دورها شامل الجمعيات والأفراد .

وقال إن هناك متابعة دورية لمشروعات المرافق داخل المدن الجديدة، بحيث يتم الانتهاء من كل الإشكاليات داخل المدن الجديدة وخاصة مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح أنه أتاح لمسئولي قطاع المرافق التعاقد مع مكاتب استشارية كبري، لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح في مختلف المشروعات سواء داخل المدن الجديدة أو داخل المحافظات من خلال التنسيق مع شركات المياه.