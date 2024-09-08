نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تستقبل ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون والشراكة المتميزة بين الوزارة والمفوضية، حيث أعربت الممثلة الأممية عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الخدمات للاجئين في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة وتقديمها لكافة أشكال الحماية والرعاية لهم على قدم المساواة مع المصريين خاصة في خدمات الصحة والتعليم وترحيب الشعب المصري باستقبال اللاجئين.

كما وجهت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي لتوليها مسئولية الوزارة، ومؤكدة الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم للوزارة في كافة برامج العمل المشترك.

وتم استعراض ملف الخدمات التي تقدمها الوزارة لضيوف مصر من اللاجئين وخطط التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين اللقاء، وفي ذلك الإطار تم تناول تداعيات الأزمة في السودان وتردى الأوضاع الإنسانية في غزة ودور الهلال الأحمر المصري في إطار جهود الدولة للاستجابة للأزمات والكوارث الدولية بالتنسيق والشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء علي التعاون من أجل وضع رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز واستدامة الجهود الخاصة بدعم اللاجئين في مصر.

حضر الاجتماع السيد إيراج ايمومبرديف مساعد ممثل المفوضية للعمليات والاستاذة نهى خليفة مسؤولة التنسيق الحكومي بالمفوضية، كما حضر الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العلاقات الدولية والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي.

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