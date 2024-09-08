نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور رئيس تحرير "دوت الخليج" الدكتور مصطفى ثابت.. وزير الأوقاف يلتقي رؤساء تحرير الصحف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد وزير الأوقاف لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، بحضور رئيس تحرير موقع "دوت الخليج" الدكتور مصطفى ثابت، وذلك بهدف مناقشة خطط الوزارة في محاربة التطرف وبناء وعي مجتمعي متكامل.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على أربعة محاور رئيسية؛ الأول هو تشغيل كافة طاقات الوزارة في أنحاء مصر لتحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف وزيادة الوعي المصري تجاه هذا الخطر. المحور الثاني يتناول مواجهة التطرف اللاديني، مثل الإلحاد، التنمر. أما المحور الثالث فهو موجه لبناء الإنسان، والمحور الرابع يتعلق بصناعة الحضارة، التي تعتبر الحلم والأفق البعيد الذي تسعى إليه الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تزال تدرس قدراتها الذاتية للاشتباك في كل الملفات، مع الحرص على تقديم شيخ الأزهر ودعمه شخصيًا ومنصبًا.

وأوضح أن الشعب المصري يحب أن يرى المؤسسات الدينية متحدة تحت قيادة واحدة، بدءًا من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، مضيفًا أن نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية يجب أن تكون جزءًا من هذه المنظومة المتكاملة.

بروتوكولات التعاون والمشاريع المشتركة

أبرز الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الري لنشر ثقافة استهلاك المياه، حيث تم التعاون مع شيخ الأزهر لقيادة هذه الحملة. كما تم طباعة كلمة الإمام الأكبر في أحد مؤتمرات وزارة الري السابقة وتوزيعها على خطباء الأوقاف، لتكون باكورة الحملة.

وأشار الوزير إلى أهمية دور الإعلام الرقمي في العصر الحالي، حيث أكد أن السوشيال ميديا هي “منبر العصر”، وأن الوزارة ستبذل مجهودًا كبيرًا في تطوير الأئمة بأساليب جديدة وجذابة لمخاطبة جميع الفئات. وبدأت الوزارة في التواصل مع وزارة الاتصالات لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية جديدة للأوقاف، تستهدف جميع الأعمار والفئات، بما في ذلك تصميم ألعاب ومحتوى ديني يستهدف الأطفال.

دور المؤسسات الدينية في مكافحة التطرف وتعزيز الأخلاق

أوضح الوزير أن مواجهة التطرف على وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية، حيث يستغل المتطرفون مثل “الإخوان والدواعش” هذه المنصات لجذب الشباب والأطفال. ولهذا تعمل الوزارة على تطوير محتوى إلكتروني إيجابي ومؤثر لمواجهة هذا التحدي.

وفي إطار تعزيز الأخلاق، أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة “خلق عظيم” بالتعاون مع وزارة الثقافة، والشباب والرياضة والتي ستنطلق في شهر ربيع الأول، وتتضمن ندوات في قصور الثقافة ومراكز الشباب. تلقى الوزير خطابًا من مفتي الهند، مفتي جنوب السودان، وكينيا ونيجيريا يثنون فيه على الحملة ويعلنون عن إطلاق مبادرات مشابهة في بلدانهم.

تطوير المؤذنين والمبادرات الثقافية

أعلن الوزير عن برنامج تدريبي لمدة عام في أكاديمية الأوقاف لتخريج المؤذنين ورفع كفاءة العاملين الحاليين. وأشار إلى أنه سيستفيد من تجربة تركيا في هذا المجال مع “تمصيرها” لتتناسب مع الواقع المصري.

وأكد الوزير على أهمية إقامة “صالون ثقافي” يجمع بين العلماء والمثقفين، حيث يكون الحوار بعيدًا عن الاحتقان وتحت مظلة العقد الاجتماعي.

إدارة الأوقاف الاقتصادية وتطوير الأئمة

أكد الوزير دعمه للتحول الاستثماري في إدارة أوقاف مصر، مشيرًا إلى عرض هذا الملف على رئيس الوزراء والاتفاق على خطة متكاملة في هذا المجال. وأعلن عن مبادرة جديدة تحت اسم “يوم مع الوزير”، والتي ستعقد كل يوم سبت، حيث يجمع الوزير إمامًا من كل محافظة لقضاء اليوم معًا في أكاديمية الأوقاف لمناقشة مختلف القضايا.

ختامًا، وجه الوزير الشكر للدكتور مختار جمعة، الوزير السابق، على جهوده في دعم الوزارة وتطوير أدائها.