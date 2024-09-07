السفير المصري لدى بوليفيا يبحث مع وزير التنمية الإنتاجية والمُشرف على قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - في إطار متابعة جهود السفارات المصرية في الترويج للمنتج السياحي، التقى السفير/ حاتم النشار مع السيد/ نيستور وانكا وزير التنمية الإنتاجية المُشرف على قطاع السياحة في الدولة، حيث تناول سبل تطوير التعاون بمجال السياحة والآثار خلال الفترة القادمة ووضع خطة متكاملة لدفع الحركة السياحية والترويج عبر تنظيم الحملات والبرامج المشتركة والرحلات التعريفية إلى مصر للتعرف على ما تتمتع به من تنوع في مقوماتها وأنماطها ومنتجاتها السياحية والأثرية.

تطرق الجانبان إلى مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون الثنائي في مجالات الآثار والمتاحف وتشجيع تبادل الخبرات في عمليات الترميم وحفظ الآثار، والتدريب على أساليب الحفر الأثري، وبشكل يساهم في تطوير العلاقات المصرية – البوليفية، والإسهام بصورة أوسع في دعم الترابط بين شعوب الحضارات القديمة. كما تطرق الجانبان إلى إمكانية القيام مستقبلاً بإعداد مذكرة تفاهم إضافية للتعاون في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار.

أكد السفير المصري على استمرار البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، واستعرض مع الوزير البوليفي المبادرات والأفكار المطروحة حالياً من أجل تطوير الحركة السياحية من جهة والاستثمار في مجال البنية التحتية للمواقع السياحية من جهة أخرى، فضلاً عن مناقشة فرص إقامة معارض مؤقتة للمستنسخات تتجول داخل بعض الدول اللاتينية ومنها بوليفيا ومدى أهميتها في التعريف بالتاريخ والحضارة المصرية ونقل المعرفة إلى المواطن البوليفي.

ومن جانبه، ثمن وزير التنمية الإنتاجية العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وبوليفيا في العديد من المجالات، وأعرب عن تقديره لما تشهده مصر من تطور شامل وافتتاح لعدد من المشروعات الكبرى قد تدعم نمو الحركة السياحية، مؤكداً ترحيبه بالعمل مع مصر خلال المرحلة القادمة على تنفيذ كافة المقترحات والفعاليات التي تم طرحها في مجال السياحة والآثار.