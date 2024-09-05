تحت شعار مبادرة رئيس الجمهورية " بداية ".. وزارة الصحة تقدم نماذج ملهمة لدعم المشروع القومي للتنمية البشرية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - وجهت وزارة الصحة والسكان اليوم ، رسالة للمواطنين قائلة : " تغلب على الصعوبات ابتدي بنفسك عشان تحقق احلامك مع " بداية " ، مؤكدة أن هناك نماذج إيجابية يجب اتخاذها قدوة ملهمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية".

جاء ذلك تحت شعار المشروع القومي للتنمية البشرية ، والذي ترتكز فكرته الأساسية على خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية كي يقدم مواطن صحيح مثقف ومتعلم وقادر ومتمكن واعي وخلوق .

واستعرضت الوزارة في تقرير لها على صفحتها الرسمية ، عن " محمود يوسف " مدرب كونغوفو قائلة : "

طوال حياته وهو رياضي مهتم بصحته ونجاحه لحد سنة ٢٠١٠ " تعرض لحادث سليم فقد فيه رجليه وما كانش قدامه غير خيارين : "الأول إنه يضعف ويستسلم ويقف مكانه ؛ والثاني إنه يتأقلم مع حياته الجديدة ويرجع أقوى من الأول ويعتبرها بداية جديدة محمود بقى موظف في شركة كبيرة ، وبقى لاعب دوري في منتخب مصر للتنس وبطل جمهوريه في لعبة الريشة الطائرة ، وأحلامه ما بتنتهيش محمود إعتبر الحادثة بداية جديدة" .