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تحت شعار مبادرة رئيس الجمهورية " بداية ".. وزارة الصحة تقدم نماذج ملهمة لدعم المشروع القومي للتنمية البشرية (فيديو)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - وجهت وزارة الصحة والسكان اليوم ، رسالة للمواطنين قائلة : " تغلب على الصعوبات ابتدي بنفسك عشان تحقق احلامك مع " بداية " ، مؤكدة أن هناك نماذج إيجابية يجب اتخاذها قدوة ملهمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية  "بداية".

جاء ذلك تحت شعار المشروع القومي للتنمية البشرية ، والذي ترتكز فكرته الأساسية على خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية  الذاتية والثقافية كي  يقدم مواطن صحيح  مثقف ومتعلم وقادر ومتمكن واعي وخلوق .

واستعرضت الوزارة في تقرير لها على صفحتها الرسمية ،  عن " محمود يوسف " مدرب كونغوفو قائلة : "

طوال حياته وهو رياضي مهتم بصحته ونجاحه لحد سنة ٢٠١٠ " تعرض لحادث سليم فقد فيه رجليه وما كانش قدامه غير خيارين : "الأول إنه يضعف ويستسلم ويقف مكانه ؛ والثاني إنه يتأقلم  مع حياته الجديدة ويرجع أقوى من الأول ويعتبرها بداية جديدة محمود بقى موظف في شركة كبيرة ، وبقى لاعب دوري في منتخب مصر للتنس وبطل جمهوريه في لعبة الريشة الطائرة ،  وأحلامه ما بتنتهيش محمود إعتبر الحادثة بداية جديدة" .

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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