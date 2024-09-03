ضبط 7 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالدرب الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (7 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) .. وتبين وجود حفرة بقطر 1 متر وبعمق 2 متر بالعقار المُشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.