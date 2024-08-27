انت الأن تتابع خبر تحذير عاجل لأولياء الأمور.. التعليم تكشف حقيقة تأجيل المدارس لمدة 15 يوم لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة الأنباء المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم صدور قرار يخص تأجيل الدراسة وإغلاق المدارس لمدة قد تصل لنحو شهر، وذلك بسبب مخاوف من تفشي مرض جدري القردة خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي آثار حالة البلبلة بين أولياء الأمور وخاصة في جروبات فيسبوك وواتساب، وبدأ البعض في التساؤل حول مدى صحة هذه الأنباء.

حقيقة تأجيل المدارس لمدة شهر

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، كل الشائعات المنتشرة بشأن تأجيل الدراسة وقال بأن الحديث حول هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة ولا توجد أي نية لدى الوزارة لتأجيل موعد بدء المدارس في العام الجديد 2024-2025.

وأوضح “زلطة” بأن الوزارة حريصة على الالتزام التام بالخارطة الزمنية التي تم الإعلان عنها، والتي حددت موعد بدء الدراسة ليكون في 21 سبتمبر المقبل، مشددًا على توجيه تعليمات صريحة إلى المديريات التعليمية بشأن ضرورة الانتهاء من تجهيزات المدارس للعام الدراسي المقبل في أقرب فرصة ممكنة.

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