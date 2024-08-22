انت الأن تتابع خبر تحذير شديد من وزارة التربية والتعليم.. هتصرف فلوسك وهتذاكر منهج مختلف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت وزارة التربية والتعليم من خلال مصادر مسؤولة في نمتي المحافظات، أن من أكبر الأخطاء التي ستقوم بها دفعة الثانوية العامة 2025 هو أن تشتري الكتب الخارجية في هذا التوقيت، أو استعارة كتب الدفعة السابقة من أجل التوفير؛ حيث أن نظام الثانوية العامة سيتم تغييره، وسيكون المقرر الموجود في الكتاب الحالي مخالفا لما سيتم تدريسه في العام الدراسي 2024 – 2025.

تحذير من وزارة التربية والتعليم بشأن الكتب الخارجية

قررت الوزارة أن تقوم ببعض التغييرات والتعديلات في مناهج المرحلة الثانوية وتشمل الصف الأول، والثاني، والثالث الثانوي، ويذكر أنه حتى الآن لم يصر قرارا من الوزارة للشركات التي تقوم على طباعة الكتب الخارجية بشأن تغيير المناهج، أو تعديلها في الكتب، مما يجعل الأمر خطيرا إذا قام الطلاب بشراء الكتب الموجودة حاليا، والاعتماد عليها حيث أن أسعارها غالية، ولن تفيده في أي شيء.

المرحلة الثانوية 2024 – 2025