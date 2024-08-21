انت الأن تتابع خبر متى يبدأ تسجيل رغبات المرحلة الثانية؟ .. وزارة التعليم توضح وتٌعلن رابط التسجيل 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024، حيث ستتاح لهم فرصة جديدة لتحقيق أحلامهم الجامعية، إليك كل ما تحتاج معرفته عن موعد تسجيل الرغبات في هذه المرحلة الهامة.

متى يبدأ تسجيل رغبات المرحلة الثانية؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تسجيل رغبات المرحلة الثانية سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، وسيستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت 24 أغسطس 2024.

من يحق له التسجيل في المرحلة الثانية؟

يحق لجميع الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية التسجيل، وهو كالتالي:

الشعبة العلمية: 265 درجة فأكثر (64.63%)

الشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر (56.09%)

كيف يمكنني تسجيل رغباتي؟

يتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي. ستحتاج إلى رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل الدخول وتعبئة الرغبات.

نصائح هامة لتسجيل الرغبات:

قبل البدء في تسجيل الرغبات، تأكد من قراءة دليل التنسيق الذي يوفره الموقع الإلكتروني، سيساعدك الدليل على فهم عملية التسجيل وتجنب الأخطاء.

رتب الكليات التي ترغب في الالتحاق بها حسب أولويتك، تأكد من أنك راضٍ عن جميع الكليات التي قمت بإدراجها.

حاول تسجيل رغباتك في وقت مبكر لتجنب أي مشاكل تقنية قد تحدث بسبب الضغط على الموقع في الأيام الأخيرة.

بعد الانتهاء من التسجيل، إحفظ نسخة من رغباتك للرجوع إليها لاحقًا.

المرحلة الثانية فرصة جديدة: