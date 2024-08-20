انت الأن تتابع خبر متي موعد صرف الحقيبة المدرسية 1446 لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. تعرف علي قيمة الدعم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتجهز الطلاب للعام الدراسي الجديد من خلال شراء حقيبة الأدوات المدرسية، ومن اقتراب بدء العام الدراسي الجديد ينتظر أولياء الأمور موعد صرف الحقيبة المدرسية 1446 وهذا يعكس مدى التزام الحكومة السعودية بدعم التعليم عبر تلبية المستلزمات الأساسية التي يحتاج إليها الطلاب في ظل التحديات والعقبات البالغة التي تواجه العملية التعليمية وهذا يرفع مستوى الطلاب وبالتالي يحققون نجاحات ملحوظة.

موعد صرف الحقيبة المدرسية 1446

أوشك العام الدراسي الجديد 2025 على البدء، ولذلك بدأ أولياء الأمور يتساءلون عن الموعد المحدد لصرف دعم الحقيبة المدرسية حتى يتمكنوا من شراء المستلزمات المدرسية لأبناءهم، وهذا الموعد يتم تحديده بعد إجراء سلسلة كبيرة من التحضيرات التي يتضمن استلام الطلاب الحقائب في الوقت المناسب مع الأخذ في الاعتبار سوء الأوضاع الحالية، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف الدعم الخاص بالمرحلة الأولى سيأتي غدًا الأحد 18 أغسطس 2024 الموافق 14 صفر 1446 حيث يتوافق ذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والدفعة الثالثة ببداية الفصل الدراسي الثالث.

قيمة دعم الحقيبة المدرسية 1446

يساعد هذا النوع من الدعم على تقديم الإعانات من أجل توفير كل ما يلزم الطلاب لحضور العام الدراسي الجديد، وقد أعلنت الوزارة عن قيمة هذا الدعم فأوضحت التالي:

مبلغ 84 ريال سعودي لكل طالب.

الأسرة التي تمتلك 3 أبناء يُصرف لها مبلغ 240 ريال سعودي.

بينما يتم صرف مبلغ 320 ريال سعودي للأسرة المكونة من 4 أبناء.

شروط استحقاق دعم الحقيبة المدرسية لعام 1446