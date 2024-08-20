انت الأن تتابع خبر وزارة التعليم: الحضور 60% للصفين الأول والثانى الثانوى بالعام الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي، بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين؛ لأداء المهام والتقييمات خلال العام الدراسي الجديد، موضحة أنه في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى، إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي، ويكون ذلك تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية، والمديرية. وعلى إدارة المدرسة، إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ، ونجاحه في الاجتياز من عدمه.

وأوضحت الوزارة

أنه يعتمد التقييم على قياس السلوك الفردى والجماعى لـ تلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال مهام فردية وجماعية تحريرية وشفهية داخل الفصل ويتم التقييم خلال الأسبوع والشهر واليوم الدراسى ويتم احتساب درجة التقييم الشهرى من 100 ويحسب متوسط درجات التلميذ فى كل فصل دراسي و يعتمد تقييم الطفل على تفاعله داخل الفصل الدراسي، و يتم تخصيص 20 درجة لكراسة الأداء الصفى وبدون بها الطالب الممارسات الصفية اى داخل الفصل اليومية وتقيم أسبوعيا.

وشددت الوزارة

على أنه يحصل الطالب على 20 درجة للمهام التحريرية المنزلية الواجبات المنزلية وتقيم أسبوعيا و20 درجة للأنشطة الصفية المصاحبة للمادة و20 درجة للتقييم الأسبوعى فى صورة أسئلة قصيرة من خلال تفاعل التلميذ مع المعلم خلال الحصة و5 درجات للسلوك، و يلتزم المعلم بتسجيل درجات هذه المهام لكل تلميذا في سجل يعده المعلم، يتضمن توقيع موجه الصفوف دراسي.

– يتسلم ولي الأمر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة ملف التلميذ، وذلك باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي: