نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير يترأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 مارس 2025 07:11 مساءً - دوت الخليج_ ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الجمعيات العامة العادية والغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع التقدم في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغت 4.219 مليار جنية وبلغ صافي الربح النهائي مبلغ 3.491 مليار جنية، بالإضافة إلى تقديم خدماتها طبقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

كما تم استعراض ما حققته الشركات التابعة للشركة القابضة من نتائج طبقا للقوائم المالية للشركات عن العام المالى 2023/2024، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث (بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات)، أن تحقق إجمالى إيرادات بمبلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 10.9 مليارا جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 44.3%.

وحققت الشركات المذكورة صافى ربح 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل صافى ربح بمبلغ 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 53% تقريبا.

كما أسفرت الجهود المبذولة بشركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة ايرادات النشاط الاساسي للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 8.668 مليون جنيه، وزيادة صافي الربح النهائي بمبلغ 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق .

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وقامت شركة القناة للتوكيلات الملاحية في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل بتحقيق صافى ربح بمبلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل صافى ربح بمبلغ 365 مليون جنيه عام 2022/2023 .

وحققت شركات نقل الركاب (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة)، إجمالي إيرادات نقل الركاب بمبلغ 286 مليون جنيه، من خلال نقل عدد 8.228 مليون راكب.

فيما حققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافى الربح حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 9 مليون جنيه عام 2022/2023 بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافى ربح بمبلغ 21 مليون دولار عام 2023.

وحققت الشركة المصرية للتوريدات والاشغال البحرية زيادة في صافى الربح حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023 .

كما تم استعراض ما قامت به الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وشركات حديثة التأسيس كالتالى : الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى (مارترانس) – شركة جنوب الوادى للتنمية – شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الأنشاء) – شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار- الشركة العربية البحرية لنقل البترول – الشركة المصرية للمناطق اللوجستية – شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية – شركة ميناء برنيس البحرى- شركة ميناء جرجوب البحرى) والتي تعمل في أنشطة متنوعة (الخدمات اللوجستية – إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات – إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ.

ووقعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمة ومحلية رائدة في مجالها منها إبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبى، بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستى متكامل بمحافظة الإسكندرية.

كما تم التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر، والتعاون مع “شركة السويدي اليكتريك ش.م.م.”، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين، عبر إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 مليون متر مربع ، وكذا التعاون مع ” شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس” لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة .

ومن جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير، ، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير الى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة و شاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

ولفت الوزير إلى أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول، حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 259 اتوبيس (134 اتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 اتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 اتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ).

وأكد رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة ، إضافة إلى التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار/عدد 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع .

وشدد على ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم اسطول الاتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في مجال نقل البضائع والركاب

وأكد وزير الصناعة والنقل المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى.

وأضاف أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.

وأشار إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة.

وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.