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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تعلن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 03:14 مساءً - وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توافر السلع وانتظام كافة الأنشطة التموينية أثناء إجازه عيد الفطر المبارك.
كما أكد فاروق على عمل المجمعات الإستهلاكية بكامل طاقتها طوال أيام أجازة العيد، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية ستتابع لحظياً عمل المجمعات وتوافر كافة السلع واللحوم والدواجن بها، إضافة إلى استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة لصرف واستعاضة سلع المنظومة التموينية وسلع المنحة الإضافية عن شهر إبريل لمنافذ الصرف خلال إجازة العيد، هذا وقد أشار الدكتور شريف فاروق إلى استمرار عمل مصانع تعبئة السكر ومصانع تعبئة الزيوت خلال إجازة العيد.
وفي سياق متصل، وجه فاروق السادة مديري مديريات التموين بكافة المحافظات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة إلى غرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضاً، مع رفع تقارير يومية لغرفة العمليات المركزية بالوزارة.
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