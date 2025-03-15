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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 15 مارس 2025 11:08 صباحاً - سي إن بي سي_ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، وبعض السفن التي ترفع علم هونغ كونغ وتشارك في أسطول ظل يُساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط.
وبحسب بيان للوزارة، فإن باك نجاد “يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها”.
كما فرضت عقوبات أيضا على مالكي أو مشغلي السفن، التي سلمت نفطاً إيرانياً إلى الصين أو نقلته من المخازن هناك. وأوضحت أن هؤلاء في دول متعددة، من بينها الهند والصين.
ويعتمد الجيش الإيراني على أسطول ظل ضخم من السفن لإخفاء شحنات إلى الصين تُقدر بمليارات الدولارات.
من بين السفن التي فرضت عليها عقوبات اليوم، سفينة “بيس هيل” التي ترفع علم هونج كونج والشركة المالكة لها، وسفينة “بولاريس 1” التي ترفع علم إيران، وشركة “فالون شيبينج” المسجلة في سيشل، وشركة “إيتاجوا سيرفيسز” المسجلة في ليبيريا.
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