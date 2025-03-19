نعرض لكم الان تفاصيل خبر 15% زيادة متوقعة في الصادرات الزراعية العام الجاري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 12:14 مساءً - محمد أحمد_ توقع رئيسا شركتين للحاصلات الزراعية نمو حجم الصادرات الزراعية المصرية بنسبة تتراوح بين 10 و15% بنهاية 2025 مقارنة بعام 2024؛ بفضل زيادة إنتاج بعض الحاصلات، مثل البطاطس والتمور.

وبلغت الصادرات الزراعية المصرية 8.6 مليون طن بقيمة 10.6 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 17% عن عام 2023، بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق.

أحمد صبحي منصور: جهود ذاتية لاستكشاف أسواق جديدة في إفريقيا

وقال أحمد صبحي منصور، نائب رئيس لجنة التصدير الزراعي بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أفريكانا للحاصلات الزراعية، إن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية سيسهم في الزيادة المتوقعة في حجم صادرات الزراعية.

وأضاف منصور أن زيادة الكميات المصدرة ستعوض الانخفاض المحتمل في الأسعار؛ ما يحقق توازنًا في مداخيل المزارعين بعد تأثرهم بتراجع بعض الأصناف خلال الفترة الماضية.

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وأشار منصور إلى نجاح مصر في تصدير نحو مليوني طن برتقال ومليون طن من البطاطس خلال العام الماضي، واصفًا هذه الأرقام بأنها “غير مسبوقة”.

وقال منصور إن المصدّرين والمجالس التصديرية المعنية يسعون، بجهود ذاتية، لاكتشاف أسواق خارجية جديدة، خاصة في إفريقيا، التي أصبحت وجهة واعدة للتصدير.

ونبّه إلى أن العام الماضي شهد لأول مرة تصدير البطاطس المصرية إلى موريتانيا بإجمالي 30 ألف طن.

كما أشار نائب رئيس لجنة التصدير الزراعي بجمعية رجال الأعمال إلى تزايد الاهتمام بتوسيع نطاق الزراعة الحيوية والعضوية، التي تحظى بإقبال واسع من أسواق التصدير، خاصة الأوروبية.

وأوضح منصور أن هذه الأسواق تشترط إجراء تحاليل دقيقة للمبيدات المتبقية في المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن الاتجاه العالمي نحو المنتجات الصحية الخالية من المبيدات يسهم في زيادة الطلب على الحاصلات العضوية.

وكشف عن استهداف شركة “أفريكانا للحاصلات الزراعية” تصدير نحو 10 آلاف طن من الحاصلات الزراعية المتنوعة، مع زيادة في الكميات مقارنة بالعام الماضي، وتوقعات بزيادة الأسعار أيضًا.

وأوضح أن المحاصيل التي تصدرها الشركة تشمل: البطاطس، والبصل، والفراولة المجمدة، والفاصوليا البيضاء، والرمان، والمانجو.

ونوّه منصور بأن مصر بدأت تصدير التمور إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى تمتع مصر بإنتاج أكبر من التمور مقارنة بتونس على سبيل المثال، والتي تملك ريادة في هذا المجال، لكنّ الأمر بحاجة إلى تحسين أساليب التصنيع والتعبئة لتتناسب مع متطلبات السوق الأوروبية.

وأشار إلى أهمية التركيز على تحسين آليات التسويق للتمور المصرية، خاصة الأصناف مثل “المجدول”، التي تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية.

عماد شحاتة: التوسع في أسواق جديدة وتحسين جودة الإنتاج مفتاحا الزيادة

من جانبه، أكد عماد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للحاصلات الزراعية، امتلاك القطاع الزراعي إمكانات واعدة للتطور والنمو.

وأشار إلى أن التوسع في الأسواق الجديدة وتحسين جودة المنتجات سيسهمان بشكل كبير في زيادة صادرات مصر الزراعية خلال السنوات المقبلة.