نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء ناجي: إعادة هيكلة شركات القابضة للصناعات الغذائية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 09:14 صباحاً - محمد أحمد_ قال الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، إنها وضعت خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة.

وأوضح ناجي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن الخطة تتضمن تصعيد كفاءات جديدة؛ بهدف رفع مستوى العمل وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة التي تضم 34 مصنعًا رئيسية، وتمتلك نحو 39 ألف منفذ بيع.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا رفع كفاءة 10 مصانع تكاملية متخصصة في إنتاج الحلويات، والمربى، والمولاس، والكحول الإثيلي، والطحينة، إضافة إلى 820 جمعية تعاونية و30 ألف منفذ تمويني، إلي جانب 300 سيارة متنقلة لضمان وصول السلع إلى جميع أنحاء الجمهورية بكفاءة وسرعة.

تطوير عدد من المطاحن.. وخط إنتاج جديد بمصنع مكرونة شبرا الخيمة

وأوضح ناجي أن الخطة تتضمن أيضًا تطوير عدد من المطاحن الرئيسية مثل: مطاحن أحمس، والسادات، والمحلج، في إطار خطة الوزارة لتحديث منظومة إنتاج الدقيق وتحسين جودة الخبز المدعم.

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ولفت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى تشغيل خط إنتاج جديد بمصنع مكرونة شبرا الخيمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتوفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأضاف أنه جارٍ تطوير مطاحن: السنانية، وجرجا، والمحلة، وصومعة نفرتيتي، وبني مزار.

وتابع: كما تعمل الشركة على إنشاء خط سكة حديد جديد في الإسماعيلية؛ لتحسين عمليات نقل الحبوب والدقيق بين المحافظات، وتقليل الفاقد وتحسين الكفاءة التشغيلية للمطاحن.

تطبيق منظومة “الباركود” لتتبع صرف السلع و مراقبة توزيع الدقيق

وأشار ناجي إلى تطبيق منظومة تتبع الدقيق باستخدام تقنيات “الباركود” على الهواتف المحمولة؛ لمراقبة حركة توزيع الدقيق وضمان وصوله للمخابز وفقًا للمعايير المحددة.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن هذه المنظومة تسهم بشكل كبير في تعزيز الرقابة على الأسواق وتقليل فرص التلاعب.

وفي سياق قريب، قال ناجي إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تتلقَ حتى الآن أي تفاصيل رسمية بشأن آلية صرف الدعم الإضافي المقرر للبطاقات التموينية، إلا أنه أكد استعدادها الكامل للصرف فور ورود ما يفيد بذلك، مشيرًا إلى توافر رصيد سلعي كبير لتلبية احتياجات المواطنين.

وكان وزير المالية أحمد كوجك قد كشف عن عزم الحكومة صرف منحة استثنائية لنحو 10 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين، الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا.

وتشمل المنحة صرف 125 جنيهًا بحد أدنى للفرد الواحد و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع منحها ميزة لأول طفلين في الأسرة.