- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
نعرض لكم الان تفاصيل خبر تايوان تتجنب رسوم ترامب بمضاعفة شراء الغاز الأمريكي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:16 صباحاً - سي إن بي سي_ تخطط تايوان إلى زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي الأمريكي لتقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، في إجراء تتفادى من خلاله الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات التايوانية.
وحسب مسؤول في وزارة الشؤون الاقتصادية وشركة سي بي سي كورب الحكومية تتخذان خطوات لشراء مزيد من الغاز الطبيعي، أعقاب إعلان ترامب عن خطة لتوسيع إنتاج النفط والغاز بشكل واسع لتصدير الطاقة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم، وتقليص العجز التجاري الدولي في البلاد.
وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيعلن عن خطته لفرض رسوم جمركية على الواردات من كثير من الدول في المستقبل القريب، مستهدفاً شركاء تجاريين، بما في ذلك الصين وتايوان والهند.
ووفق وكالة الأنباء المركزية التايوانية سي إن إيه، الأحد أشارت بيانات جمعتها وزارة المالية في تايوان إلى أن الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة ارتفع إلى رقم قياسي هو 64.88 مليار دولار العام الماضي.
ومنذ أسبوعين فرض ترامب رسوماً جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25%، والصين بنسبة 10%، غير أنه أرجأ تنفيذ الرسوم على المكسيك وكندا لمدة شهر.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايوان تتجنب رسوم ترامب بمضاعفة شراء الغاز الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.