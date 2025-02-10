دونالد ترامب يعلن فرض رسوم بنحو 25% على واردات الصلب…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:16 صباحاً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأحد، إنه سيعلن الاثنين، عن فرض رسوم جمركية 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وأضاف ترامب، متحدثًا إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه سيعلن أيضاً عن رسوم جمركية انتقامية يوم الثلاثاء أو الأربعاء، على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور تقريباً.

وفرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقاً العديد من الشركاء التجاريين حصصاً معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، متهماً إياهم بالاستفادة من الرخاء الأمريكي بدون مقابل.

ووعد ترامب أنه سيعلن عن رسوم جمركية الأسبوع المقبل رداً على كثير من الدول، بعد أن وقع أمراً يقضي بإرجاء الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد وجود الإجراءات والأنظمة اللازمة لمعالجة الواردات وجمع عائدات الرسوم.