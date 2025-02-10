تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:16 صباحاً - أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر تراجع إلى 24% في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر.

وكان استطلاع للرأي، نشر الخميس الماضي، كشف أنه من المتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 23% في يناير 2025، بدعم من “تأثير سنة الأساس”.

وأشار متوسط توقعات 17 محللًا استطلعت “” آراءهم إلى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 23% من 24.1% في ديسمبر 2024، وتم جمع البيانات في الفترة من الثالث وحتى السادس من فبراير الجاري.

وانخفض التضخم في نوفمبر وديسمبر 2024 بعد صعوده في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، ويظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 38% والذي سجله في سبتمبر 2023.

وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في ارتفاع الأسعار ضمن أسباب أخرى، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري المصري أن المعروض النقدي نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07% في عام 2024.