مال وأعمال

تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير

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  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 1/11
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 2/11
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 3/11
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 4/11
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 5/11
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 6/11
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 7/11
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 8/11
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 9/11
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 10/11
  • تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى 24% في يناير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:16 صباحاً - أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر تراجع إلى 24% في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر.

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وكان استطلاع للرأي، نشر الخميس الماضي، كشف أنه من المتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 23% في يناير 2025، بدعم من “تأثير سنة الأساس”.

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وأشار متوسط توقعات 17 محللًا استطلعت “” آراءهم إلى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 23% من 24.1% في ديسمبر 2024، وتم جمع البيانات في الفترة من الثالث وحتى السادس من فبراير الجاري.

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وانخفض التضخم في نوفمبر وديسمبر 2024 بعد صعوده في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، ويظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 38% والذي سجله في سبتمبر 2023.

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وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في ارتفاع الأسعار ضمن أسباب أخرى، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري المصري أن المعروض النقدي نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07% في عام 2024.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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