مال وأعمال

رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي…

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  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 1/11
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 2/11
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 3/11
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 4/11
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 5/11
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 6/11
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 7/11
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 8/11
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 9/11
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 10/11
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 11:08 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026.

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وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.

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وأوضح الحمصاني أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.

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تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

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وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية “تكافل” و”كرامة”، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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استمرار سياسات تحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين

وتابع الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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