نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: تعزيز استخدام الأنظمة الذكية والحلول… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:18 صباحاً - التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من شركة “سيمنز” برئاسة مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك.

تناول اللقاء، مناقشة آفاق التعاون في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي للشركات التابعة وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات والعمليات التشغيلية بالمصانع والصيانة الذكية، إضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

كما تم استعراض الإمكانيات المتاحة لتطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأكد شيمي على اهتمام الوزارة بتحسين مستوى وكفاءة العمليات الصناعية وتوفير الطاقة وترشيد استهلاك الموارد وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الشركات التابعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة.

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ونوه إلى المساعي الجادة للتحول الرقمي بالشركات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيات الحديثة، والعمل على تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يتيح سهولة وسرعة تداول البيانات والوقوف لحظياً على عمليات التشغيل ومتابعتها بما يؤدى إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل.

وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في دعم الصناعات المحلية ورفع كفاءة الشركات التابعة والنهوض بأداءها وتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، وتبني الحلول التكنولوجية المتطورة ونقل الخبرات بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الأداء العام وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أهمية الاستفادة من الرقمنة في أنظمة المراقبة والتشغيل وإدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

من جانبه، أعرب مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لـ”سيمنز مصر” عن ترحيبه بالتعاون بين الشركة وقطاع الأعمال العام للوصول إلى الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي والاستدامة هما من أهم الأولويات التي تسعى لتحقيقها شركة سيمنز، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية والتي يمكن من خلالها تحسين كفاءة العمليات الصناعية وترشيد الطاقة مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأكد أيضا على أهمية التدريب في القطاعات المختلفة كجزء أساسي من استارتيجية الشركة لرفع كفاءة الكوادر والنهوض بالصناعة المصرية.