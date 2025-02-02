كندا تعتزم فرض رسوما جمركية على أمريكا.. ردا على ترامب

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 01:15 مساءً - سي ان بي سي _ قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن كندا ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على سلع أمريكية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار كندي (106.5 مليار دولار أمريكي)، وذلك رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضاف ترودو، خلال مؤتمر صحفي،أمس السبت، أن رسوماً جمركية بقيمة 30 مليار دولار كندي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء، في حين ستدخل رسوم بقيمة 125 مليار دولار كندي حيز التنفيذ بعد 21 يوماً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، في وقت سابق أمس السبت، أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك اعتباراً من يوم الثلاثاء، باستثناء منتجات الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%.