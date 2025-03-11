نعرض لكم الان تفاصيل خبر كرم سولار تضاعف قدرات شبكة الفرافرة الشمسية إلى 8.37 ميجا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:10 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ أعلنت شركة الكرم للطاقة الشمسية (كرم سولار) ، توسيع شبكتها للطاقة الشمسية بالفرافرة، عبر شراكة مع دالتكس الزراعية، لمضاعفة قدرة إمدادها الكهربائي 3 أضعاف لتصل إلى 8.37 ميجا فولت أمبير.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، ستقوم كرم سولار بتزويد دالتكس بـ 2 ميجا فولت أمبير من الكهرباء، بالإضافة إلى 3.17 ميجا فولت أمبير موزعة بين شركة المزارع لتصنيع وتبريد الأغذية، وشركة الهدى لاستصلاح وزراعة الأراضي.

ويمثل هذا التعاون نقطة محورية في انتقال القطاع إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في ظل إدارة دالتكس لنسبة 40% من الأراضي الزراعية المستهدفة في الفرافرة، والتي تمتد على مساحة 64,000 فدان.

ومن جانبه قال محمود النجار، رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجي والمشتريات في شركة دالتكس، إن التحول إلى الطاقة المستدامة في الزراعة لا يقتصر على تبني مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل يمتد إلى إيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة ومصممة خصيصًا للزراعة على نطاق واسع.

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وأضاف: “بما أن عملياتنا تعتمد بشكل كبير على توليد الطاقة في الفترة المسائية، فإن تحقيق هذا التوازن كان تحديًا رئيسيًا”.

وأكد أن هذا التعاون مع كرم سولار سمح بتطبيق نموذج يلبي احتياجاتنا من الطاقة وتطوير الأعمال، ويتماشى مع التزامنا الأوسع بتبني ممارسات الزراعة المستدامة، مما يضمن الكفاءة والمرونة والمسؤولية البيئية على المدى الطويل في جميع عملياتنا.

وفي سياق متصل أكد أحمد زهران، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة كرم سولار، التزامها ببناء شبكة طاقة موثوقة في الفرافرة، وأن هدفها الأساسي هو الوصول إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100%.

وأضاف: “تمثل شراكتنا مع دالتكس خطوة أخرى نحو تحقيق هذه الرؤية، بما يضمن ألا يكون توفر الطاقة وموثوقيتها مشكلة لدالتكس أو منطقة الفرافرة مرة أخرى.”

وكانت كرم سولار قد أطلقت المرحلة الأولى من شبكة الفرافرة الشمسية في يناير 2023 بتمويل قدره 83 مليون جنيه من بنك HSBC، لدعم تطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 3.4 ميجاوات ذروة، ومولدات ديزل بقدرة 3.7 ميجا فولت أمبير، ونظام تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 4 ميجاوات ساعة/1 ميجاوات.

وتم إنشاءه تحت مظلة شركة ذات غرض خاص “المريخ لبيع وتوزيع الكهرباء” وهي إحدي الشركات التابعة لشركة كرم سولار، وذلك بالشراكة مع شركتي “إنماء” و”نوى للاستثمار الزراعي”.

وكان من المقرر للمشروع أن يتيح للمنتفعين 60٪ من احتياجاتهم لاستهلاك الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، واستهداف الوصول إلى تغطية 100٪ من احتياجاتهم في غضون خمس سنوات.

وأدى توسع كرم سولار والذي تم تمويله سابقاً من خلال استثمارات رأسمالية، إلى زيادة استخدام شبكة الفرافرة الشمسية من 35% إلى 75% مما يدل على كفاءة الشبكة وقابليتها للتوسع.