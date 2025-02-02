كامل الوزير: عدم منح تراخيص جديدة لمنشآت صناعية داخل الكتلة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 01:15 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية.

وأوضح الوزير في سياق لقائه مع محافظ ومستثمري كفر الشيخ، لبحث تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها، أنه سيتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة، والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدان تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم والتي تقع على مساحة 114 فدان وتضم 104 مشروع بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91فدان وتضم 158 مشروع بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدان كمرحلة أولى.

كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة، والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.

حضر اللقاء، اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية،