أدنوك تفاوض لإنشاء مجموعة عالمية جديدة لإنتاج البولي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، أن هناك مفاوضات جارية بصورة بناءة وإيجابية مع شركة “أو إم في إيه جي” حول إمكانية إنشاء مجموعة عالمية جديدة لإنتاج البولي أوليفينات.

والمجموعة تتألف من خلال الاندماج المقترح لحصتيهما الحاليتين في شركتي “بروج بي إل سي” “بروج” و”بورياليس إيه جي” “بورياليس”، كما تتم دراسة الاستحواذ على شركة نوفا للكيماويات المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” وضمها إلى الكيان الجديد المشترك، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.

جدير بالذكر أن هذه المعاملات تخضع للاتفاقيات والموافقات التنظيمية والشروط المعتادة ذات الصلة. وستقدم أدنوك مزيداً من المعلومات حول هذا الموضوع في الوقت المناسب.