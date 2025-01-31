الاحتياطيات الدولية الروسية ترتفع 10 مليارات دولار خلال…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 31 يناير 2025 03:14 مساءً - العربية.نت_ بلغت الاحتياطيات الدولية الروسية في 24 يناير من العام الجاري 619.7 مليار دولار، محققة ارتفاعا قدره 10مليارات دولار خلال أسبوع؛ حسبما أعلن البنك المركزي المصري الروسي.

وقال “المركزي” الروسي في بيان إن الاحتياطيات الدولية ارتفعت بنسبة 1.6%، بسبب إعادة التقييم الإيجابي، وكانت قد بلغت في 17 يناير الحالي 609.7 مليار دولار وفق وكالة “تاس” الروسية.

والاحتياطات الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي المصري الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والعملات الذهبية.

وفرضت الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عقوبات على البنك المركزي المصري الروسي، وجمدت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، وفرضت عقوبات طالت جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي المصري، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو مؤسسة أو هيئة تعمل نيابة عن البنك المركزي المصري.