نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيا جديدا خلال تعاملات الخميس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 31 يناير 2025 03:14 مساءً - سي إن بي سي_ سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديداً مع زيادتها اليوم الخميس، وهو ما يعود لارتفاع الطلب على استثمارات الملاذ الآمن وسط مخاوف المستثمرين من التعرفات الجمركية المحتمل من الولايات المتحدة، وانتظار لتقرير مهم عن التضخم من أجل الحصول على إشارات بشأن تحركات الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.4% إلى 2794.11 دولار للأونصة في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق عند 2798.24 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9% إلى 2846.30 دولاراً للأونصة.

وقال كبير محللي السوق بشركة Kitco Metals، جيم ويكوف: “نشهد حالة من عدم الوضوح والقلق الشديدين بسبب سياسات إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب الجديدة بشأن التجارة والسياسة الخارجية، هناك عمليات شراء جديدة تحدث وسط زيادة أسعار الذهب والفضة في الوقت الحالي”، بحسب وكالة .

ويخطط ترامب لفرض تعرفات جمركية كبيرة على المكسيك وكندا يوم السبت الأول من فبراير، كما يبحث فرض رسوم على الصين، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض خلال وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وتراجع الدولار بنسبة 0.2% مما زاد من جاذبية الذهب وقلل تكلفته لدى أصحاب العملات الأخرى، أيضاً انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأقل مستوياته خلال أكثر من شهر.

وقرر الاحتياطي الفدرالي تثبيت معدلات الفائدة عند نطاق بين 4.25% و4.5% يوم الأربعاء، وقال رئيسه البنك جيروم باول إن الفيدرالي لن يتعجل في اتخاذ قرارات جديدة بخفض الفائدة.

وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من العام 2024، بحسب ما كشفته بيانات صادرة الخميس، لكن من المرجح أن تدفع قوة الطلب المحلي الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف وتيرة تيسير السياسة النقدية.

وتنتظر الأسواق في الوقت الحالي صدور تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي لشهر ديسمبر يوم الجمعة، وهو المؤشر المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 31.48 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 2.1% إلى 965.95 دولار، وارتفع البلاديوم 2.3% إلى 984.50 دولار.